台國防部長首證實　將向美購M109A6自走炮

台灣的總統大選臨近，兩岸緊張關係持續升溫。台灣的國防部長嚴德發周一（23日）首次證實，將向美國採購最大射程達3萬米的M109A6自走炮。他形容該款自走炮變換速度快、威力大，盼可進一步提升戰力。

在立法院審查「新式戰機採購特別條例草案」期間，嚴德發被問及是否會採購M109A6自走炮；嚴對此確認，並指該炮符合台灣防衞作戰需求。台陸軍參謀長楊海明表示，陸軍砲兵使用的多功能雷觀機部分已作數碼化，基地測驗也納入實彈測考，若未來籌獲新砲，相關指揮控制、配套及系統將再作提升。

M109A6配備自動射擊管制系統、全球定位系統（GPS）、地空無線電、自動射擊管制等，具有獨立接戰能力。它的主要武裝配備為M284型榴彈炮，也能發射M203／M203 A1型裝藥，最大射程達3萬米，由接獲射擊命令到發射不用1分鐘，是美國最先進的自走炮之一。

另外，立法院同日初審通過「新式戰機採購特別條例草案」，讓空軍向美國採購66架、總值2500億新台幣（約632億港元）的F-16V戰機，有法源依據。有傳現役幻影2000戰機將面臨淘汰，嚴德發表示暫無淘汰計劃，並會評估提升幻影2000的性能。據悉，幻影2000的壽命期仍最少有8年。