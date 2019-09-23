吳小暉杭州4別墅7折拍賣 僅一人參與競買

安邦保險集團前董事長兼總經理吳小暉，去年因涉集資詐騙、職務侵佔而遭判囚18年。他在浙江杭州的4套別墅周一（23日）於司法拍賣網站「阿里拍賣」拍賣，競拍時間將持續至周四（26日）上午10時許，暫時僅一人參與競買。

內媒報道，4套別墅分別是余杭區閒林街道西溪風情花園瀚官苑7幢7-4室、19幢19-1室、19-2室、21幢21-4室，面積在300至379平方米之間，均為4層建築，其起拍價分別為1162萬元（人民幣‧下同，約1303萬港元）、1468萬元（約1646萬港元）、1191萬元（約1335.6萬港元）及1162萬元。目前21幢21-4室有一人參與競買，7幢7-4室則有一人報名。

數據顯示，涉事小區被業內稱為「矽谷別墅」，與阿里巴巴新園區僅一路之隔，其別墅房源近期簽約均價約5.4萬（約6.05萬港元）每平方米，而阿里拍賣頁面顯示上述別墅均價為3.87萬（約4.34萬港元）每平方米，換言之其起拍價是該小區同等產品簽約價的約7折。

另有報道引述上海市第一中級人民法院於7月29日出具的執行裁定書，顯示吳小暉除根據先前判決沒收其財產人民幣105億元（約117.7億萬港元），還被再度追繳超過752億元（約843億港元）違法所得。