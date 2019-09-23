蔡英文隨扈走私香煙案　當局指已罰華航共75萬新台幣

台灣的蔡英文總統隨扈涉以專機、特遇通關等走私香煙一案，當局被部分輿論質疑「大案小辦」。對此台交通部長林佳龍周一（23日）表示，台北地檢署已偵結起訴，反問責任哪。財政部長蘇建榮則透露，針對華膳空廚管理不善，已依法開罰共75萬元（新台幣‧下同，約19.3萬港元）。

林佳龍、蘇建榮以及金融監督管理委員會主委顧立雄等官員，當日受邀列席立法院財政委員會，就該私煙案進行專題報告並備詢。林佳龍表示，華航先前已啟動內部行政調查，調離相關人員並將結果對外公布，另一方面台北地檢署也已偵結起訴，認為司法調查最具權威及公信力，強調一切尊重司法偵辦。

蘇建榮則指出，根據調查私煙是存放在華膳空廚保稅倉庫，實際上已在境內，而非從境外運輸進入，並未構成「輸入私菸罪」，至於是否違反「運輸私菸」相關規定，則已交由桃園市政府財政局調查。至於仍有138條買主不明的免稅煙品，蘇建榮回應指將循刷卡紀錄追查，於本周完成調查。

針對華膳空廚管理不善，蘇表示海關已罰15萬元（約3.86萬港元）罰鍰，加上查出華膳空廚在前年10月至今年3月期間，辦理華航4次總統專機運輸免稅煙也有同樣違規情形，故再處以60萬元罰鍰（約15.4萬港元），後續也將從海關監管、自主管理及通關禮遇等方向檢討。