官媒撰文回顧外交工作　王毅：堅決反對外部勢力干涉

今年是中共建政70周年，中國國務委員兼外交部長王毅周一（23日）於官媒撰文，回顧了一系列外交工作。期間他提及，中國外交雖經歷了一次次重大考驗，但中方一直堅決反對外部勢力干涉台灣事務，又為香港、澳門順利回歸以及反干預鬥爭作出貢獻。

王毅表示，70年來中國建交國從18個增加到179個，推動了外部環境實現歷史性改善，同時捍衞國家主權安全亦取得歷史性進展，在改革開放以來堅決捍衞國家主權、安全、發展利益，不斷鞏固一個中國的國際共識，並貫徹「一國兩制」方針，為港澳地區的反干預鬥爭作出貢獻；又積極應對東海、南海爭議，推動區域局勢趨穩向好。他強調，中方會與分裂勢力堅決鬥爭，牢牢把握反分裂的主動權。

王毅又指，中國外交以服務國家發展為己任，為維護作為發展中國家的正當權益、拓展同世界各國的互利合作作出了重要貢獻，外交理念的影響力亦得到歷史性增強。

他最後強調，中國外交的基石是獨立自主，尊重各國自主選擇發展道路和社會制度的權利，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟的路；胸懷是天下為公，作為最大發展中國家，中方心繫其他夥伴，在攸關世界前途命運的重大關頭決不缺席；堅守是公平正義，面對單邊主義肆虐，會堅持多邊主義的道義高地；追求是互利共贏，致力打破零和博弈、贏者通吃的舊藩籬，倡導同舟共濟、合作共贏的新理念。