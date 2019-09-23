不滿政策助華傾銷　美擬下月退出萬國郵政聯盟

美國指控萬國郵政聯盟（UPU）存漏洞，令中國企業以極低郵政費率向美國傾銷大量商品。美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅本周率領代表團前往瑞士日內瓦，要求UPU改革有145年歷史的全球郵政系統，揚言若UPU不徹底改變，美國最快下月17日退出聯盟。

萬國郵政聯盟於1969年規定，所有貧困國家及發展中國家可享受低於發達國家的「終端費」。華府認為，中國在該規定下屬於發展中國家，因此令中國互聯網零售商得以向美國消費者提供免運費待遇，導致大量中國商品充斥美國市場。白宮去年10月宣布，啟動退出UPU條約的程序，以糾正重大「經濟扭曲」。

納瓦羅月初撰文指，UPU的「古董級」的國際郵費設定未與電子商務同步，令美國成為最大受害者。他舉例稱，中國等地製造商寄包裹到紐約，竟比美國製造商從洛杉磯寄往紐約的費用便宜，令美國製造商處於競爭劣勢之餘，美國郵政署更被迫為此作出巨額補貼。

分析指，若美國退出UPU，必須盡快與其他國家和地區達成雙邊協議，以確保郵件可以在國際範圍內運送，否則可能會使往返美國的包裹出現混亂。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁