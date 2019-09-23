中學生被拋下樓命危 疑與同學爭執惹事

廣西河池一名14歲韋姓男中學生，日前在校園被一名身材高大的男同學從4樓拋下。韋男全身多處受傷，內臟器官嚴重受損。醫院初步診斷為內臟破裂，肺部氣管破裂，出血情況嚴重，全身多處骨折；他目前未脫離危險期，仍在深切治療部留醫。

事發於上周一（16日）都安瑤族自治縣某中學。有家屬在網上發文稱，事發當日韋男疑與較高年級的學生爭執，隨後被對方拋下樓。校方先將韋男送往該縣醫院，惟因傷勢嚴重，後轉送至南寧市某醫院。

閉路電視紀錄顯示，當時正值小息時間，走廊外有大批學生聊天玩耍，期間身穿黑色上衣的韋男，被另一名身穿校服、身材較高大的男同學抱起再拋出樓外。

雖然有學生伸手攔截，但未能阻止悲劇發生，只能目擊韋男被拋下；其他學生則趴在走廊欄杆上查看韋男的情況。涉事的男同學眼望樓下視察，然後徑直走入班房。

家屬透露，按照韋男的身體狀況，目前仍未能做手術，需留院觀察內臟出血情況。他每日都要輸血及戴呼吸機維持血液蛋白，醫生稱後續治療費用至少40萬元人民幣（約45萬港元），惟涉事男生的家人拒絕賠償醫藥費。韋男家屬未能支付巨額費用，目前已在網上發起眾籌。