無力養活200流浪貓狗任其互噬　老婦捱告大呼冤枉

台灣台北一名七旬老婦因無力飼養收容的207隻流浪貓狗，導致其中30隻營養不良死亡，更有狗隻餓到同類相吃。士林地方法院周一（23日）就其違反動物保護法開審。老婦指自己為了流浪貓狗付出一生，卻被誤會成虐待動物，不禁當場落淚。

案情指，71歲被告陳喜紅2015年起於新北市小坪頂一個狗場，飼養207隻流浪貓狗。去年2月愛護動物協會接報有人虐待動物，發現狗場瀰漫着糞便和屍臭味，環境惡劣；貓狗大多瘦成皮包骨，更有30具腐爛長蛆的犬屍，懷疑有狗隻饑不擇食互咬。

協會將38隻狗帶走治療，並收容餘下貓狗；職員把屍體火化，另帶走3具犬屍調查。獸醫解剖犬屍後，發現陳婦並未提供適當的食物和水，導致牠們營養不良亂吃東西而死亡，認定老婦未盡保護與照顧義務，將其提告。

陳婦在庭上解釋，自己3年前有能力飼養該批流浪貓狗，更以每月5萬新台幣（約1.2萬港元）聘人幫忙照料，惟反遭竊盜屋內物品。她指，如果自己要虐待動物，200多隻貓狗早就被虐死，不會等到現在。

她步出庭後數度拭淚，指希望法院能傳召其他愛狗人士作證，證明她為保護動物盡心盡力，並無意虐狗。一名負責運送貓狗的愛狗人士則稱，陳是「國寶」。檢方希望法院傳召報案人到場，證明現場環境惡劣，法官諭知候核辦。