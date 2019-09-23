九寨溝景區災後重建完成　本周將局部開放

四川九寨溝2017年發生強烈地震，不但造成嚴重傷亡，風景秀麗的景區亦變成廢墟，近日終於傳來好消息。阿壩州松潘縣周一（23日）召開全州文化旅遊暨全域旅遊發展大會，州委書記劉坪宣布，九寨溝景區將於周五（27日）重新局部開放，具體開放區域、對象及人流限制將稍後公布。

經過兩年災後恢復重建，九寨溝景區有85%的區域已基本具備開放條件。據指，擬開放區域的災害治理已基本完成，開放景點包括諾日朗瀑布，及新景點雙龍海瀑布。

為確保旅遊服務滿足開園要求，九寨溝縣已制定涉旅企業、個體准入審核清單，對景區核心區域的住宿、飲食全覆蓋審核；景區亦完成實名制網絡購票系統及6套門閘檢票系統的升級。至於交通方面，九寨黃龍機場已於上月8日恢復通航，由四川成都往返九寨溝的3條路線已全線暢通。

九寨溝縣完成對景區地質災害隱患詳細調查與風險評估報告，和地質災害安全隱患評估報告，同時將完善旅遊應急綜合指揮體系，修繕470個應急預案，安排850名地災監測員24小時實時監測地災隱患點，保障遊客生命財產安全。