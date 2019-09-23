郵寄逾160袋凍母乳全數融化　順豐：員工未放冰袋

河北保定市男子劉明，近日用順豐快遞將妻子預先抽出的多包母乳寄回老家河南南陽，讓其2歲的孩子進食。惟家人收件時，發現母乳已全數融化，部分包裝袋破損。順豐周日（22日）回應稱，速遞員未有放置冰袋，公司正與客戶協商理賠。

劉明與妻子在保定工作，今年6月將孩子帶回南陽讓家人照顧。由於孩子腸胃不適，出生後一直靠母乳喂養，他遂計劃將妻子留存的160多袋的凍母乳寄回老家，「夠孩子喝兩個多月了」。

劉明上周一（16日）致電順豐客服，要求用「冷鏈運輸」郵寄凍母乳，確保不能過多融化。惟客服稱無法使用冷鏈車，但母乳可歸納為「生鮮類」，隨後就有速遞員上門收走，並按照公司規定分為8個快件寄走。不過，其家人上周三（18日）收件時，卻發現凍母乳已融化，「泡沫箱（發泡膠箱）和紙箱都濕了，母乳流了一地，箱內並沒有保鮮的冰袋」。

劉明稱寄件時明確向客服人員和速遞員說明所寄物品為「母乳」，惟上門收件的速遞員指，當時只稱是「給孩子喝的鮮奶」，未說明是母乳。

順豐早前以寄件者未保價為由，只願賠付兩倍運費約900餘元人民幣（約1000港元）。經核實，速遞員未有放置冰袋，公司將與客戶協商理賠。順豐表示，「冷鏈運輸」需致電有關客服電話下單，會使用冷鏈車運輸，溫度控制在-18℃至10℃之間；若按「生鮮類」寄件，速遞員將為物品加裝冰塊及發泡膠箱保鮮。

有內地律師指，劉明寄件時未有保價，所以順豐需賠償3倍郵費，但因母乳需長期積攢，對哺乳期孩子具較高營養價值，建議順豐可酌情考慮賠償事宜，並提醒寄件人需為貴重物品及特殊物品保價，避免理賠時產生糾紛。