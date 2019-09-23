不滿來回程託運費標準不一　男子告航空公司遭駁回

內地58歲單車發燒友李X，去年9月與3名友人攜帶單車，從上海搭飛機前往日本札幌騎行，其後返國。航空公司去程時並未就單車託運收費，惟回程時卻向他收取逾8000元（人民幣‧下同，逾8900港元）。他向法院要求航空公司退回託運費用。上海市第一中級人民法院近日判決，駁回李X的訴訟。

李X與友人出發時將摺疊單車託運，航空公司並未向他們收取逾重行李費用。10日後，他們搭飛機回國，選擇與來程時相同的航空公司，卻被要求支付託運費。李X認為該公司存雙重標準，做法不合理，遂將對方告上法庭。

法院一審認為，航空公司疏忽導致收費標準不一，損害李X利益，應分攤他的託運費用，判處航空公司返還李男4000多元（約4500港元）。航空公司不服，上訴至上海市第一中級人民法院。

航空公司提出，李X應早已知悉超長行李託運收費，他支付的費用亦是合約一部分，航空公司毋須分攤費用；對於去程未收費，乃職員疏忽所致，但未損害李X利益。

法院經審後認為，航空公司官網上公布相關行李託運費，已屢行合理提示的義務；另職員疏忽並無造成客戶損失；且李X以去程未收費，而自行推定回程不應收費，說法並不成立。