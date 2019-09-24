涉受賄濫權等罪　中國工程物理研究院前主任被雙開

內地反貪腐風暴蔓延至軍工系統。據中央紀委國家監委周一（23日）消息，中國工程物理研究院應用技術研究發展中心前主任、四川久遠投資控股集團前董事長，被稱為「軍工大老虎」的鄧全農，涉犯貪污、受賄、濫權等多項罪名，已被當局雙開（開除黨籍及公職），並移送至檢察機關審查起訴。

通報稱，鄧全農違反組織紀律，不如實報告個人有關事項，未經主管部門審批違規轉讓下屬公司股權；違反廉潔紀律，收受業務關聯企業或個人所送禮金，違規持有非上市公司股份並獲利，違規買賣下屬上市公司股票，通過民間借貸獲取大額回報，違規購買、配備、使用公車。

通報續稱，鄧涉違反工作紀律，干預下屬企業資產轉讓事項，違規發包工程；違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係。鄧又利用職務上的便利，在企業借款、項目開發、改制增資、工程款撥付、項目招投標等方面為他人謀取利益，收受、索要財物，涉嫌職務犯罪。

公開資料顯示，鄧全農曾任中國工程物理研究院應用技術研究發展中心主任；四川久遠投資控股集團有限公司總經理；久遠集團總經理、應技中心主任；四川久遠投資控股集團（四川久遠集團）有限公司董事長等職務。鄧全農曾主管中國核武器唯一生產廠，相當於廳級官員。今年4月，他因涉嫌違紀違法受查。

據了解，久遠集團是中國工程物理研究院出資成立的資產經營公司，研究精細化工、IT產業、設備及儀器製造、環保及新材料等領域，位於四川綿陽市。