孟晚舟申請終止引渡程序　稱加國邊防執行拘捕令扮若無其事

中國科技巨企華為太子女孟晚舟被美國要求引渡受審的案件，孟晚舟一方要求終止引渡程序，有關聆訊當地周一（23日）10時起一連8天在卑詩省最高法院進行，代表加拿大司法部的律師指摘孟晚舟一方嘗試以「漁翁撒網」方式，務求取得任何資料證明美加當局在拘捕孟晚舟時早有預謀。孟晚舟一方則指摘邊防人員假裝因為入境問題對孟晚舟進行查問，但事實上是在「暗中進行刑事調查」。

周一早上已有約50名記者在法院外等候，孟晚舟身穿紫色連身裙抵達法院，一直面露笑容，神情輕鬆。聆訊先由代表加拿大司法部的代表律師陳述有關情況，主要是回應孟晚舟一方開庭前向法庭遞交的文件。律師指孟晚舟被捕時，和其他企圖進入加拿大國境但被當局持有拘捕令拘留的所有人得到同樣待遇，更認為孟晚舟一方雖然已經獲得司法部提供大量關於孟晚舟被捕情況的記錄，但卻無法證明他們的論據。律師形容孟晚舟一方是在「漁翁撒網」，希望「廣闊地和毫無篩選地抓住一些資訊」，以證明美加當局串謀拘捕孟晚舟。加拿大司法部長也書面回應孟晚舟一方指控，強調「沒有證據顯示指控屬實」，指加拿大邊境服務局（CBSA）人員當時的行為合法。法官認為孟晚舟一方的要求在定義上「太廣闊」，希望他們更加具體，而且將有關的要求再以重要性進一步分類。

代表孟晚舟的律師佩克之後陳詞，指拘捕孟晚舟當日，CBSA人員假裝因為入境問題對她進行查問，但事實上是在「暗中進行刑事調查」，期間CBSA人員和皇家騎警（RCMP）被指延後讓孟晚舟行使自己的權利，給予CBSA人員機會盤問她，並計劃將有關資訊與RCMP及聯邦調查局分享。

佩克指控美國當局要求加拿大官員「沒收電子設備，保留證據」，因為「聯邦調查局會作出要求」，並將這些電子設備放在一個特製盒子，隔絕電子信號以「避免有人遙控刪除資料」。他又指控加拿大邊防當局在執行針對孟晚舟的拘捕令中裝作不知情，嘗試掩飾實際情況。他以當日在機場的3名邊防人員為例，指他們裝作剛巧截查孟晚舟，但其實他們3人都已經對孟晚舟的外貌瞭如指掌，因為聯邦調查局已向加方提供資料。他說：「聯邦調查局如何知道一個從香港來的人身上穿甚麼？」

聆訊結束前，庭上播放長約2分鐘片段，4名邊防人員搜查孟晚舟的行李，有關員從其中一件行李取走孟晚舟的電腦。孟晚舟當時並未被正式拘捕。法庭之後宣布周一的聆訊結束。

這次聆訊將取決辯方能否取得孟晚舟去年在溫哥華機場被拘留及逮捕的文件。辯方律師在聆訊前向法庭提交文件，指控美國政府企圖利用引渡程序謀求經濟和政治利益。特朗普去年12月曾公開表示，假如有助與中國達成貿易協議，他願意干預美國司法部針對孟晚舟的案件。代表律師在文件續指，特朗普這番言論對孟晚舟被捕一事提供「重要背景」。

另外，辯方律師又指控（RCMP）及（CBSA）扣留孟晚舟時違反人權，提出民事起訴。RCMP本來打算在客機上拘捕孟晚舟，但後來改由CBSA的官員檢查孟晚舟的行李，並盤問她關於華為在伊朗的業務。辯方指美加政府利用CBSA的特別拘留權掩飾刑事調查，屬於嚴重濫權，因此希望法官能下令披露案件相關的電郵、報告及其他文件。

不過，在數周前另一場聆訊中，卑詩省最高法院首席法官欣克森質疑辯方的民事訴訟，只是一個獲取引渡程序信息的「詭計」；惟孟晚舟代表律師則指辯方論點充足。加拿大傳媒報道，預計明年就加國濫用程序的指控舉行單獨聆訊，而孟晚舟的引渡聆訊暫定明年一月展開。