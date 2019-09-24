趣聞：初中生不滿座位安排　文言文寫信「進諫」

甘肅慶陽慶城縣一名初中生，早前因不滿課室座位安排，忽發奇想用文言文撰文，藉此向班主任張國軍「進諫」。張國軍表示，他給學生安排周記功課，詎料收到上述文章。他稱學生此舉饒富興味，自己更特地以文言文回應對方訴求。不少網民都覺得師生如此對答，尤其老師不失氣度，反而樂在其中，實在難得。

網傳照片所見，在名為《班級問題之我見》的親筆信中，該初中生以「臣」自稱，以「陛下」稱呼班主任，更以「變法」形容課室座位的新安排。文章提到，該初中生覺得是次安排不妥，建議老師「舉行全民公投，以示見民意」；更指對方如堅持己見，「則臣等奏無可奏，言無可言，惟有兵諫，此為下策，望陛下三思。」

不少人讀過此文均會心微笑，認為作者雖以君臣相戲稱，惟觀乎上文下理情理兼備，更戲謔以「兵諫」相向，可謂不失意趣。張國軍表示，沒想過自己安排的功課，竟得到如此驚喜，「我感覺他寫得特別好，這個學生是我們班的才子。」

據悉張國軍聞訊後，決定以相同語體，在網上回應學生的來函，「朕常患下情不能上達，得失無由以知，故廣言路以求直言。其有言者朕皆虛心以納之。卿之言李相今朝已奏，待周一朝會議定。」