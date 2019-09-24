為遷戶籍騙補償半月內結離婚23次　疑犯連外母都娶

浙江麗水蓮都區警方周一（23日）通報，當局早前破獲一宗補償詐騙案，11名疑犯涉在半個月內，透過23次結婚和離婚，達到遷移戶籍的目的，以此非法佔有徵收補償利益。據悉他們均為親戚，結婚對象涉及叔嫂甚至女婿和親家母等關係。目前，11人先後被採取強制措施，其中4人被刑拘，7人取保候審。

通報稱，警方上周四（19日）接報，得悉冷水村飛機場角村村民石某寶、石某琴等人，在城中村改造過程中涉利用虛假離婚和結婚，藉此戶口遷移與非法佔有拆遷補償利益。警方調查後得悉，石某琴2011年與原夫潘某勇離婚，今年3月6日，潘某勇通過與石某琴復婚，順利將戶口遷入蓮都區飛機場角，惟僅6天後，兩人再次離婚。

警方又表示，潘某勇在3月20日與嫂子湯某香結婚，並在6天後離婚；4月3日，他再與湯某香妹妹湯某連結婚。至於石某琴則在2011年與張某滿結婚，2013年離婚，隨後於今年3月20日，又與湯某連原配丈夫湯某滿結婚，關係相當複雜。

通報提到，上述眾人得悉相關補償政策，遂有此舉；又稱政策顯示今年4月10日前，相關戶口為飛機場角的村民，即使按照無房戶的最低補償標準，每人也可享受到40平方米的安置房補償。警方深入調查，再發現潘某勇父親潘某田也先後多次離婚、結婚，3月11日，他甚至與親家母劉某嬌，在民政部門登記結婚。

通報補充，眾人透過上述操作，先後將13名戶口不在飛機場角的人的戶口遷移，目的就是為了騙取補償。警方認為，相關疑犯舉動已構成詐騙罪；其中石某寶、潘某田、潘某勇等4人被刑事拘留，石某琴、孫某英、劉某成等7人取保候審。案件還在進一步偵辦中。