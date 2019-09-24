學校課改小三始上數學堂　市教育局下令暫停

正揚小學的課程改革實驗將一、二年級的數學堂取消。（互聯網）

湖北咸寧赤壁市一間小學的課程改革實驗，私下將一、二年級的數學堂取消，三年級才開始重上，學生需在4年時間內學完6年制小學的數學內容。事件近日引發熱議，教育局周日（22日）下令該校暫停實驗。校方表示，目前在讀的一年級已開設數學堂。

涉事學校為赤壁市正揚小學，該校由2015年秋季起，規定學生從三年級起上數學堂。據學校官網，全校有200多名學生參加實驗，校方自編一套數學教材。該校曾在當地媒體發布「觀察結論」稱，實驗班學生的語文、數學成績大幅超過普通班學生，其他方面表現整體優於後者。

赤壁市教育局通報，該校在未取得上級主管部門課題立項情況下，自行開展「課改」，數學堂被取消的相應課時均用於語文等課程教學。該市委宣傳部稱，叫停課改是根據今年6月最新出台文件，其中有「嚴禁用地方課程、校本課程取代國家課程，嚴禁使用未經審定的教材」等相關要求。

關於課改實驗的初衷，該校校長吳震球表示，小學一二年級的學生處於形象思維形成和發展時期，不適合學抽象的數學，認為具有初步理解能力後，學習數學的效果會更好。針對目前已升二年級但尚未上數學堂的學生，校方稱將盡快提出解決方案。