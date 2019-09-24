王毅聯合國發言　籲各國合力應對氣候挑戰

聯合國氣候峰會周一（23日）在美國紐約舉行，中國外長王毅在會上發言時表示，氣候變化是各國面臨的共同挑戰，需合力應對；又稱中國決心走綠色、低碳、可持續發展之路。在大會期間，他與巴基斯坦總理伊姆蘭汗會面。

王毅指，中國去年的單位GDP二氧化碳排放，較2005年下降45.8%，超額完成了當年的目標，相當於減少二氧化碳排放約52.6億噸。同年，非化石能源佔一次能源消費比重達14.3%，森林蓄積量較2005年增加45.6億立方米。

而自2000年以來，全球新增綠化面積約4分之1來自中國。2018年，中國新能源汽車新增125萬輛，居全球之首。他指中國將認真履行《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》義務，如期實現提交給氣變公約秘書處的自主貢獻目標。

同日，王毅與伊姆蘭汗會面時稱，中巴是全天候戰略夥伴，中方將繼續支持巴方維持領土主權和民族尊嚴，又強調中巴合作有助改善巴國的發展和民生。伊姆蘭汗也表示，中國的支持和幫助對巴方的國家安全和發展有重要意義，巴方不會允許任何外部勢力干擾和破壞巴中關係發展。