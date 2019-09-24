發改委：中國人均GDP達6.46萬人民幣

北京周二（24日）就中共建政70周年舉行第一場新聞發布會，匯報中國經濟方面多年來的發展成果。其中包括人均國內生產總值（GDP）、綜合國力、社會生産力等的提升，當中國家財政收入比建政初期大幅增長3000倍；金融業投資額、外匯儲備、貨物貿易等目前排全球第一。

國家發改委副主席、國家統計局局長寧吉喆在會上介紹，中國已經成為世界經濟第二大國，在1952年至2018年，中國GDP從679.1億元（人民幣，下同‧約761億港元）躍升至90.03萬億元（約100萬億港元），實際增長174倍；人均GDP從119元（約133港元）提高到6.46萬元（約7.2萬港元），實際增長70倍。

此外，中國同時在移動通訊、核電、科學、載人航天等方面都取得相應成果。中國高鐵營運里數更超過3萬公里，位列世界第一。同時，中國亦是聯合國五大常任理事國中，派出維和部隊人數最多的國家。

中國人民銀行行長易綱表示，中國建立了一個穩定的貨幣制度，使金融業發展迅速，形成了覆蓋銀行、證券、保險、基金、期貨等領域，種類齊全、競爭充分的金融市場體系。積極參與國際交流與合作，提升發展中國家在國際經濟金融治理中的話語權和代表性。