大量商家被揭無視法規明令禁止　郵寄活體動物圖利

根據內地郵政法法規，活體動物郵寄屬明令禁止，惟內媒周一（23日）於江蘇南京揭發有快遞服務點稱可以打包小動物，混在其他包裹中寄出。經進一步調查，記者發現參與郵寄小動物的商家遍布全國各地，且都可以發貨到南京。針對法規疑問，有商家不諱言：「正常是不能發的，但我們可以。」

報道指，若搜索「寵物」、「活物」等關鍵詞，數家網購平台上均會出現大量售賣如小雪貂、龍貓、小烏龜等小動物的店鋪，且以「開箱包活」、「死亡包賠」等字眼宣傳，郵寄方式也都是普通快遞，部分每月營業額達400至500元人民幣（約448至560港元）。有商家承認，正常情況下是不能郵寄活物，但卻未有遵守，「正常下單就好」、「會包裝好，保證不會出現問題」。

而由於是活物，一般商家在商品介紹頁面都會要求買家收貨後開箱拍影片，期間不能中斷，有問題再賠付。及後記者再探訪了南京多家快遞服務點，僅有一家表示可以郵寄小動物，並要求寄件者自備籠子等物，「最後是死是活我們不管」；另一家快遞公司的工作人員則表示，按規定不允許寄動物，但「最好讓我親眼看看到底要寄甚麼動物，我才能說能不能寄」。

報道指，網購活物導致事故的例子並不少見，如黑龍江哈爾濱一名16歲少年在今年5月網購5條竹葉青蛇當寵物後，被咬中毒；去年陝西渭南一名21歲女子也在網購銀環蛇後，被咬傷手指不幸喪命。