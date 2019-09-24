教廷官網指中梵建交　令地下教會失存在意義

中國與梵蒂岡自去年9月簽署主教任命協議，上月2名教廷屬意的主教人選先後獲得祝聖。近日梵蒂岡官網轉載一篇內地非官方教會主教魏景儀的訪問，內容指中梵協議「最重要的成果和影響」是「中國教會不再有與普世教會分裂的危險」；魏更稱協議令中國的地下教會繼續存在「失去意義」。

未獲中國政府承認的黑龍江齊齊哈爾教區主教魏景儀，近日接意大利媒體訪問時稱，以往中國出現地下教會，原因是教徒認為中國的獨立自辦教會原則，違反了天主教的普世教會信仰。但中梵簽署協議後，所有中國主教都由教宗同意任命，地下教會追求的目標也達成了，因此也失去存在的意義。

但他也指出，中梵協議使得中國教會在信仰上合一，對部分人來說，感情上或難以接受，以致暫時還不能在一起。另一些人則因法律面問題，管轄的教區有重疊，需要進一步釐清。魏舉例在陝西漢中教區助理主教胥紅偉的祝聖禮上，便有地下教會神父被阻止參與儀式。

被問到中國教區主教在挑選過程中仍受政府、愛國教會影響，魏景儀認為參考政府意見不違反天主教教義，因為主教和地方政府的關係，會影響地方教會的發展，教會也不希望選出一個和政府矛盾重重的主教，重要的是主教必須由教宗任命，與普世教會共融。