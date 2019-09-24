傳王金平與親民黨合作參選　藍營立委：倘成事或開除黨籍

外界盛傳台灣的前立法院長王金平或與親民黨合作，參選明年1月的總統大選，王周一（23日）更首度明確表示，可以解讀為其正在爭取親民黨提名。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗翌日表示，王一旦出來選總統，會要求第一時間開除其黨籍。

曾銘宗指從過去到現在，很長一段時間內王金平都是國民黨最大資產，因此奉勸對方留在黨內一起打拚。但他強調，一旦王真的出來競選，會要求立即處理其黨籍的開除程序。

至於有傳台北市長柯文哲因把重心放在其新成立的民眾黨上，惹來與其結盟的王金平、鴻海集團前董事長郭台銘不滿，柯文哲周二回應指這都是有溝通可以解決的問題，但他未正面回應是否支持王披「橘袍」出征大選一事，僅稱「等事情發生再處理」，並強調現時仍在協調階段，為時尚早。

親民黨早前證實，柯文哲和王金平陣營分別都有接觸該黨，外界質疑柯是否也有意拿政黨推薦門票參選。柯則回應指「再說吧」，未詳細談及。柯最後稱，他和王金平應該都有在約親民黨主席宋楚瑜見面，但因宋目前仍身處境外而未能成事。

另一方面，郭台銘自上周宣布不參選總統後一直未有露面，其下一步動向亦繼續受到外界關注。郭的辦公室周一透露，郭將於周六（28日）下午在台北三創生活園區舉行見面會，為其棄選後首度現身；永齡基金會副執行長蔡沁瑜續指，郭接下來還會在本周辦全台感恩之旅、規劃成立智庫，以及創立類似日本松下政經塾這種專門培養政治及財經界的領袖人物的教育機構。

有台媒周二（24日）刊登台東縣前縣長黃健庭的專訪，他首度證實已經接受郭台銘邀請任其副手。他更分析郭退選有3大因素。第一是郭台銘母親早前入院後，令郭希望花更多時間陪母親和家人。第二是覺得香港抗爭沒法收拾，預料此事有助蔡英文連任。第三是郭認為台灣的選舉文化無法好好討論政策，令他感到灰心失望。