首艘國產航母甲板現巨柱　疑為戰機攔阻網支架

中國第一艘國產航母「002型」近日被發現甲板上豎起2支巨柱，懷疑是協助戰機降落的攔阻網支架。與此同時，中國海事局官網周一（23日）發布禁航令，指上海滬東中華造船廠周四（26日）有新船出塢，部分江面禁止通航，外界估計中國第一艘075型兩棲攻擊艦將於當日下水。

有媒體近日拍到在002型甲板的着艦區兩側，安裝了有2根支柱，更一度指是為十一活動做準備。但其後有內媒指出，支柱是航母上常備的攔阻網支架，作用是協助戰機順利在航母甲板降落減速。一般航母都會裝設3至4個攔阻網，遼寧艦也有同樣做法。由於航母甲板上非常繁忙，攔阻網支架不可能一直豎在其上，因此必需設計成可收放形式。這次曝光的國產航母攔阻網系統，相信仍在調試階段，預計還要一段時間才能服役。

另據中國海事局官網周一公布的航行通告指，在周四上午11時30分至下午1時，滬東中華造船廠浦東側船塢至浦東側4號碼頭前沿水域，船塢向上游500米、向下游1000米，向浦西側350米水域將禁止通航。早前有報道指，正在該船廠建造的075型兩棲攻擊艦，已開始塗上底漆，顯示艦體施工已近尾聲。