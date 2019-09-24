省人大審議新草案　擬規定老師可責令學生「罰企」

廣東省十三屆人大常委會第十四次會議，周二（24日）首次審議《廣東省學校安全條例（草案）》（下稱草案），明確學校內部、校園周邊的安全管理等問題，其中規定中小學校學生若有違規行為，任課教師可採取責令對方站立、慢跑等方式處理。

草案指出，對在上課時若有用硬物投擲他人、推搡、爭搶、喧鬧、強迫傳抄作業等行為，而又未達到給予紀律處分的中小學校學生，任課教師應當給予批評，並可責令其站立、慢跑等，用與其年齡和身心健康相適應的措施進行教育。不過草案也明確規定，過程中不得對學生實施體罰、變相體罰或者其他侮辱人格尊嚴的行為。

值得關注的是，草案要求幼兒園和小學一、二年級應當建立學生接送交接制度，監護人或監護人委託者如不能按時接送學生，校方可按照規定提供照管服務，不得將學生、幼兒交給其非相關人員。

針對反恐防暴形勢嚴峻、學生欺凌現象頻繁等現象，草案還明確規定將校園附近一定區域劃為校園周邊安全區域，納入監控範圍；校園門口50米內應當安排警力重點守護；縣級以上政府應當建立健全防治學生欺凌工作協調機制。