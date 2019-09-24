十一閱兵將有1.5萬人參加　多款國產新型裝備首亮相

北京將在十一舉行大規模閱兵，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙，周二（9月24日）在北京梅地亞中心新聞發布廳向媒體介紹閱兵安排。據稱，是次閱兵將共有59個方（梯）隊和聯合軍樂團受閱，總規模達1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套，是近幾次閱兵中規模最大的一次。

蔡志軍透露，是次閱兵按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘，全軍各大單位均有派員參閱，其中不少方隊是首次亮相，其中包括領導指揮方隊、院校科研方隊、文職人員方隊等；另亦有安排海陸空三軍、火箭軍和戰略支援部隊中的新型武器裝備受閱；他強調，是次閱兵是繼朱日和沙場閱兵和海上專項閱兵後，首次亮相的新型武器裝備比重較高。對於外界關注東風41導彈會否亮相時，譚民則表示可「拭目以待」，「相信不會令人失望」，又強調閱兵中展示的全部是國產現役裝備。

蔡志軍又指，是次閱兵絕大部分方隊編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任，將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次；而女兵方隊亦安排兩位女將軍擔任領隊，是首次有徒步方隊安排女將軍受閱；另演奏曲目亦達50多首，也是歷次十一活動最多的一次。

另外，被問到是次閱兵有否邀請外國軍隊參閱，以及有否邀請外國軍方領導人觀看閱兵時，吳謙指出，是次閱兵是解放軍全面改革後首次整體亮相，將有97個國家的188位駐華武官應邀觀看，但未有邀請外軍方隊參閱，也沒有邀請外軍領導人專程來華觀看。

被問到此次閱兵展示新型武器裝備是否意圖「秀肌肉」時，吳謙反駁，總有一些人和勢力喜歡炒作，中方展示新型武器裝備就被指「秀肌肉」，不展示又被說成不透明。他強調，中方無意圖亦無必要通過閱兵「秀肌肉」，指中國軍隊愈強，為世界和平提供的正能量就愈多。