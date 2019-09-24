黨產會指中廣為國民黨附屬組織　追徵77億新台幣

台灣的行政院不當黨產處理委員會（下簡稱黨產會）周二（24日）宣布，認定中國廣播公司（下簡稱中廣）是國民黨附屬組織，其名下13筆不當取得土地和建築物，應轉歸政府所有；對已經轉讓予第3方的土地，將追繳價值約77.3億元新台幣（約19.9億港元）。中廣董事長趙少康駁斥黨產會的決定，指中廣不是國民黨附屬組織。

黨產會下午舉行記者會指出，中廣的人事、財務及業務經營實際上長期受國民黨控制，直到2006年國民黨透過原黨營事業華夏公司將中廣公司的股權出售，中廣才脫離國民黨控制。黨產會依據有關規定，認定中廣為國民黨附屬組織。

黨產會指出，中廣不當取得的財產中，目前尚在中廣名下的土地109,627平方米，以及地上建物699平方米，應轉交政府所有。已移轉給第三方或無法返還政府的土地，例如台北市仁愛路3段的原台灣放送協會總部（今帝寶基地），黨產會將針對這類財產追繳上述款項。

趙少康隨即召開記者會，表示中廣以前雖然是黨營事業，但重點是現在不是，又強調中廣的人事、財務或業務全部由他來主導，怎麼會是國民黨附屬組織。趙少康強調，針對黨產會的追繳動作，對象應該是國民黨，而不是現在的中廣。