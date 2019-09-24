魏鳳和會柬朝軍方高層　強調推動區域和平

中國國務委員兼國防部長魏鳳和周二（24日）在北京，與柬埔寨國防部政策與外事總局局長能索瓦會面時，提及雙方戰略夥伴關係發展不斷取得新成果，盼不斷深化包括防務軍事合作在內的雙邊合作。魏又與北韓人民武力省外事局局長延京哲會面，強調雙方應保持高層往來傳統，發展各領域交流合作。

魏鳳和與能索瓦會面時稱，中柬是名符其實的鐵杆朋友，兩國關係達到歷史新高度。中柬兩軍友好基礎深厚，交往機制健全，中方願與柬方一同努力為地區和平安全和繁榮繼續作出貢獻。能索瓦則感謝中方長期以來的支持和幫助，願繼續深化包括兩軍高層交往、人員培訓、聯演聯訓等在內的各領域務實交流合作。

魏鳳和與延京哲會面時指出，中朝傳統友好關係源遠流長，中方願與朝方加強溝通，密切配合，推動兩軍關係發展到更高水準，以鞏固中朝傳統友誼，並維護地區和平穩定。延京哲則表示，兩國領導人在1年多時間內5次會晤，充分顯示朝中友誼牢不可破。朝方願與中方保持高層往來傳統，發展各領域交流合作，加強在世界舞台上的相互支持，推動兩國兩軍關係不斷取得新的發展。