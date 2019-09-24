內地擬再投放1萬噸儲備凍豬肉 以競價交易展開

內地非洲豬瘟疫情持續，導致豬肉價格趨升，當局接連推出措施，穩定豬肉供應。繼商務部上周四（19日）向市場投放1萬噸中央儲備豬肉後，華商儲備商品管理中心（下稱華商儲備中心）周二（24日）通報，當局擬再向市場投放1萬噸中央儲備凍豬肉。

通報稱，根據相關部委要求，相關投放工作將通過競價交易的方式展開，每個企業交易成交數量不超過300噸。早在上周二（17日），華商儲備中心已發通知文件，向市場投放1萬噸中央儲備凍豬肉。經2次投放後，華商儲備中心共計投放中央儲備凍豬肉2萬噸。

另據商務部監測，在上周一（16日）至周日（22日）間，全國食用農產品市場價格比前一周下降0.6%；至於豬肉價格則為每公斤36.39元（人民幣，約41港元），比前一周下降0.4%。

此外，有美媒周二報道，稱中國為應對豬肉供應問題，正在全球大舉購買肉類食品，以填補巨大的國內供應缺口；又稱此舉推動全球牛肉、豬肉和禽肉價格上漲。報道更引述英國的農業和園藝發展委員會言論，稱中國相關需求，推動英國生豬價格升至2017年11月以來最高點。