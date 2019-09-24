台國防報告着墨不對稱戰力　明年建「遠距精準打擊力」

台海局勢持續緊張之際，台灣的國防部周三（25日）將到立法院進行業務報告。而國防部在書面報告中除提到大陸的軍事威脅，還重點着墨不對稱戰力建設，宣布明年建置「遠距精準打擊力」，惟未明言相關軍備具體為何；同時結合電子戰裝備性能提升等新增建案，打造重層防衞與實質嚇阻戰力。

報告指，台軍會將人工智能、無人載具及精準導引武器，納入中、長期建軍規劃，為達「不讓敵登陸立足」之防衞作戰任務，戰力整建亦會以量適、質精、高效能、精準打擊及易損性低的基本戰力為基本，重點建立機動、價廉、量多、快速生產、具可耗性的不對稱戰力。當局又會依5年兵力整建計劃，籌建陸軍裝步戰鬥車、海軍新一代飛彈巡防艦、空軍防空飛彈系統等基本戰力，及輕快高效能作戰艦艇、岸置機動反艦飛彈等不對稱戰力。

美國對台軍售方面，報告指M1A2T戰車、人攜式短程防空飛彈、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及F16V（BLK70）型戰機等5項軍購案均為台方爭取多年的軍售案，其中M1A2T戰車具強大防護力、機動力及打擊火力等，有助地面防衞作戰；F16V（BLK70）型戰機能快速提升空軍整體戰力；其餘3項武器則強化了不對稱戰力，有效維護台海和平與區域穩定。