深圳城中村拆遷重建　1878住戶成億萬富翁？

內地網絡近日熱傳，因為深圳最大的城中村之一「白石洲」拆除重建，1878個億萬富翁將誕生。白石洲實業股份合作公司董事長池偉琪則指1878戶是本地村民的總數，上千個億萬富翁一夜誕生不可能發生。

當地一名已簽約的村民透露，他家的拆遷面積約1200平方米，按照1：1.03的補償標準，拆遷後將獲15套「回遷房」，其中7套是公寓。池偉琪解釋，當地家庭的平均物業面積在500至600平方米左右，面積超過1000平方米以上的村民不超過20%。

新塘村村民家華在白石洲擁有1幢逾千平方米的出租屋，以4.2萬元（人民幣‧下同，約4.7萬港元）的市場單價計算，對應價值將近5000萬元（約5606萬港元）。在2001年時，這幢出租屋建造成本約為40萬元（約45萬港元），撇除這些年賺取租金不計，帳面上的盈利亦高達124倍。

白石洲在高峰時期有15萬人入住，被稱為「深漂第一站」，但大多數是外來人口。白石洲橫跨深南大道，路南是真正的白石洲村，緊鄰世界之窗、深圳灣公園。路北則是此次列入拆遷重建範圍的上白石、下白石等4個自然村。南北片區統稱沙河五村，隸屬沙河街道。和深圳其他地方一樣，本地人是這裏的「少數群體」，外來人口佔絕大多數。

深圳市規劃國土委去年12月28日正式通過《南山區沙河街道沙河五村城市更新單元規劃》。