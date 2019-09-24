酒店被芯直接鋪地晾曬惹議　官方：警告並責令整改

浙江金華市一間酒店近日被民眾揭發，涉直接把被芯直接鋪放在地上晾曬，衞生狀況成疑。事件曝光後，金華市婺城區衞生監督所周二（24日）通報，稱當局已接舉報並到場檢查，又指單位已對涉事酒店作出警告，並責令其整改。

金華市民鄭先生周二向內媒表示，9月11日早晨，他在涉事的金華偉達雷迪森廣場酒店做運動時，偶然發現該處的樓頂天台，鋪滿了被單和被芯。他懷疑該批物品是酒店正在使用的床上用品，因此質疑酒店的衞生環境。

涉事酒店客房部余姓經理周二上午向內媒證實，9月9日至12日，酒店確在28樓頂樓的地面上晾曬被芯，但指「因為即將進入冬季，酒店提前將厚被芯鋪在頂樓陽台晾曬，並非當前客房中使用的夏季被芯」。余姓經理又稱，工作人員也在厚被芯下，墊了清洗乾淨的廢棄被單。

余姓經理坦言，在地上晾曬床上用品確有不妥，今後將不再採取此方式晾曬。據悉在9月12日，酒店已收回在樓頂晾曬的被芯，並送往洗滌公司清洗、消毒和烘乾。酒店方表示，願意接受衞生監管部門調查和處罰，「為了衞生安全，酒店已將被芯送往第三方檢測機構檢測」。

內媒又引述婺城區衞生監督所一名工作人員，稱9月12日接到舉報後，工作人員已到現場實地檢查，發現酒店頂樓晾曬的被芯下，確實墊有廢棄床單；又稱雖然被芯非直接接觸身體的產品，但在地面上鋪曬易落灰塵，存在衞生隱患；當局已依據相關規定，對酒店處以警告，並責令整改。該工作人員又稱，當局周一（23日）對涉事酒店再展開突擊檢查，發現已無上述問題。