終止引渡聆訊第2天　辯方續力陳孟晚舟不恰當被捕

中國科技巨企華為的太子女孟晚舟要求終止引渡到美國的程序，聆訊周一（23日）起一連8天在加拿大卑詩省最高法院進行。辯方律師指，加拿大邊防人員被扣留孟晚舟時違反人權，又認為美加當局在拘捕她時早有預謀。

聆訊周二（24日）踏入第二天，孟晚舟身穿黑色連身裙到庭，看來精神良好，聆訊前更與代表律師有講有笑。聆訊甫開始，法庭播放一段孟晚舟去年12月被捕時在二級檢查區接受警員盤問的影片。由於該影片沒有聲音，但可以看見孟與兩名警員在對話及做手勢。辯方律師指，邊防人員沒有在他們的互動過程中做記錄，並認為他們故意寫下含糊其詞的筆記。另外，邊防人員以手提電腦和紙張紀錄了孟的手機密碼，故律師反問道：「為甚麼他們必要這樣做？」

辯方代表律師繼續嘗試指出孟晚舟遭拘捕是不恰當，因為加國人員逮捕孟晚舟前向她進行盤問，可能就是在美國的要求下試圖向孟獲取證據的舉動。辯方律師讀出美國聯邦調查局（FBI）與加拿大邊境服務局（CBSA）的電郵，其中FBI在孟被捕數天後，曾要求加方索取有關孟的盤查記錄，以此質疑美方希望利用這些資料，作為孟在美國面臨的欺詐指控的證據。代表加拿大司法部的律師則表示，有關孟的拘捕及盤查行為是「例行公事」。

辯方律師之後又指出，孟在溫哥華國際機場被不合法延遲拘捕，其依據《加拿大人權與自由憲章》所享的權利已被侵犯；又批評加國執法人員在盤查孟時，沒有告知她拘捕令的存在，構成了「極其嚴重的不當行為」，直指加方人員是「有目的地違反法庭命令」。

聆訊將會在周三（25日）繼續，預料辯方會完成陳詞。