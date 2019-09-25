百度前高管違反競業協議　被判賠260萬人民幣違約金

李彥宏（小圖）掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。（互聯網）

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。百度地圖項目事業部前高管林海，因離職後創立競爭企業，涉嫌違反競爭限制協議，遭百度告上法庭。上海市第一中級人民法院近日宣判，林海須賠償補償金逾89萬元（人民幣．下周，約100萬港元），並支付260萬元（約291萬港元）違約金。

案情指出，林海在去年3月30日辭職，同年5月14日創立海林上海公司，經營人工智能應用軟件開發、高精地圖、無人車技術研發，並擔任法定代表人、總經理；其後又陸續創立多間相關企業，擔任高職。至同年7月底，百度正式提起勞動爭議仲裁，請求裁令林海公司履行競業限制義務，要求林海退還補償金逾89萬元及支付違約金459萬元（515萬港元）。

據悉，林海在百度任職期間，與百度簽訂《競業限制協議》，約定若果離職，在1年內不得從事與百度公司及關聯公司相競爭的業務，包括高精地圖、無人車研發的核心技術。另外，百度將支付月薪的50%補償金作為補償，但若林海毀約，須退還補償金及支付3倍的違約金。

經法院審理後，認為林海違反了競業限制義務，應當繼續履行，並按約返還競業限制補償金、支付違約金。但結合林海離職前擔任崗位的涉密程度、競業限制經濟補償所占林海月基本工資的比例、林海違約的方式及時間等，一審法院判定林海返還競業限制補償金89萬餘元，並酌情判決其支付競業限制違約金260萬元。惟百度公司與林海均不服上述判決，遂向上海一中院提起上訴。

百度認為，高精地圖和無人車項目是百度公司重點投入項目。林海知悉公司大量商業秘密，離職後設立多家競爭企業，從事相同項目，給百度造成了巨大損失，一審判賠款項不足以補償其損失。

林海則認為，即使海林上海公司的經營範圍包括「人工智能」，也不足以認定其實際經營的業務涵蓋了高精地圖業務，甚至與百度存在競爭關係。海林上海公司未實際經營，未生產產品，未對外提供服務，未聘用僱員。百度實際損失的僅為違反競業限制義務期間的補償金。

上海一中院經審理後認為，根據工商登記信息，海林上海公司登記的經營範圍與百度公司有重合。海林上海公司曾在招聘網註冊「海林科技」，介紹其「致力於實時的高精地圖服務」、「三位創始人來自百度核心業務高管」，並已公開招聘崗位視覺算法研發工程師，與林海離職前從事的工作內容有一定重合。另「海林科技」的註冊日期、首次發布訊息的日期均早於林海後續設立企業的成立時間。

綜合以上，海林上海公司與百度公司經營範圍、實際開展的業務均存在重合，可以認定存在競爭關係。林海是海林上海公司的唯一股東並擔任法定代表人，違反了競業限制義務。百度公司支付的競業限制補償為89萬余元，一審依據約定判決林海予以退還並無不當。

雙方合約約定的違約責任中，林海除退還競業限制補償外，還須支付違約金。一審法院根據本案違反競業限制義務的認定等，結合違約責任的約定，酌情調整林海承擔的違約金，並無不當。最終，上海一中院駁回上訴，維持原判。