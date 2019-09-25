兇徒入屋行劫殺女戶主　逃匿22年終落網

上海兩名分別姓宋及姓干的男子，22年前闖入一名趙姓女子家中行劫，並將趙女殺害；雖然干男隨即被住在附近的休班警員制服，惟宋男成功逃脫，一直潛逃多地，更改名換姓。上海市公安局周二（24日）通報，宋男近日於黑龍江落網，案件仍在調查當中。

事發於1997年3月24日下午3時許，宋男及干男持刀闖入趙女家中行劫，趙女發現後大驚並大聲呼救，期間遭歹徒捅傷。當時正在家中休息的民警顏申午聽到呼救聲後，立即衝出家門查看，並與宋、干兩人搏鬥。雖然顏申午被連捅多刀，身受重傷，但最終與群眾合力制服干男，惟宋男則趁亂逃去。趙女事後被送院搶救不治。

干男被捕後供稱不認識宋男，僅知其原籍黑龍江。上海警方其後向黑龍江警方求助，惟宋男如同人間蒸發。直至本月，警方透過海量數據的分析，發現宋男已改名換姓，並返回黑龍江生活，最終在本月8日將宋男緝獲。

宋男被捕後坦承，他當年孤身一人到上海打工時，在火車上結識了干男，兩人經商議後決定入屋搶劫，事敗後潛逃至內蒙古等地，冒用他人身份試圖「洗白」，希望可「重啟人生」，沒想到最終仍被捕。

至於當年負傷的顏申午雖獲上級表揚，但一直認為自己未能擒獲宋男，是欠趙女一個交代。當他得悉宋男被捕後，心情久久難以平復，坦言︰「真是太高興了，這是我等了22年消息，感謝戰友們了卻了我最大的心願。」