網紅眼罩標榜紓緩眼部疲勞　女子用後染角膜炎

內地不少網紅產品近年大行其道。湖北武漢一名李姓女子，近日使用了一款網紅蒸氣眼罩後，感到眼部紅腫痕癢，經診後發現患上結膜炎。有專家提醒，使用該產品時需小心謹慎。

李女是一名上班族，因工作需要，她須每日長時間對着電腦，令她感到眼睛乾澀、痠痛，好友於是推薦她選用一款網紅蒸氣眼罩。她使用後發現，該眼罩使用時會發熱，有效紓緩眼睛疲勞，「戴着非常舒服」。不過，她近期再次使用時，卻發現眼睛紅腫、痕癢。

經過醫生檢查發現，李女患上結膜炎。主診醫生表示，因為李女長時間化妝後，使用蒸氣眼罩敷眼，又佩戴隱形眼鏡，再加上一層眼罩發熱，引致眼部感染而患病。

有專家表示，蒸氣眼罩是通過溫度來加快眼部血管血液循環，增加淚液分泌，對緩解眼部疲勞確有一定幫助；不過若使用不當，便會引發疾病，如皮膚過敏。

專家提醒，用家在使用蒸氣眼罩時，應先卸妝、做好臉部清潔，使用時間不超過20分鐘；摘除隱形眼鏡，以免因長時間高溫環境，加速隱形眼鏡的水分蒸發甚至變形，給眼球帶來損傷。另外易過敏體質人群、糖尿病、高血壓患者，亦不建議使用。