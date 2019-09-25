3工人洗大廈玻璃幕牆　遇大風被困200米高空

江蘇鎮江市3名工人，日前為一幢大廈的玻璃幕牆清潔時，現場忽吹起大風，令安全繩纏在一起，升降台失靈，3人被困200米高空。消防員接報趕到現場後，發現大廈中間樓層窗戶無法打開，只好用人手拉住安全繩，慢慢把3人垂降至安全位置，最終救出3人。

事發於上周六（21日）下午3時許，3名工人當時被困於60樓的玻璃幕牆外，由於風勢強勁，3人只能緊緊抓住玻璃幕牆突出的部分，場面十分危險。消防趕到現場後，發現中間樓層窗戶無法打開，便決定分成3組進行救援。

第1組先到樓頂77樓，為工人的安全繩作保護，防止安全繩磨損導致斷裂；第2組則由10多名救援人員組成，負責拉住安全繩，緩慢地把工人下放至56樓的避難層通風口；第3組則先到56樓避難層，把通風口擋板拆除，待工人靠近時，將其抱住並拉進樓層內安全位置。

現場救援指揮透過無人機實時觀察，不時調整救援人員的拉拽力度，成功把被困人員下降至避難層的通風口，最後經過1個多小時的搶救後，消防員成功協助3名工人脫險，經檢查各人均無大礙。