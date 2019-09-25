彭斯欲阻所國與台斷交無效　國台辦斥干涉內政

兩個太平洋島國所羅門群島及基里巴斯近日接連與台灣斷交，前者並宣布與大陸建交，再度引發兩岸關係緊張。針對報道指美國副總統彭斯曾親自致電所國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）卻阻該國與台斷交，大陸國台辦發言人馬曉光直斥美國公然干涉中國內政的做法不得人心。

有指彭斯在企圖改變索加瓦雷決定無效後，拒與對方在聯合國大會會面。馬曉光在周三（25日）的例行記者會上表示，台灣問題是中國內政，美國公然干涉中國內政，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題。

對於台外交部日前稱，考慮對瑙魯、圖瓦魯、馬紹爾群島、帛琉等太平洋國家增加「援外經費」，以穩定關係，馬曉光回應，台方的舉動正好說明誰在搞「金錢外交」，並強調堅持一個中國原則是歷史大勢，是人心所向，不可阻擋。

就台灣駐紐約辦事機構人員日前獲美方邀請，進入聯合國參與會議，被民進黨稱為重大的外交突破。馬曉光指該會議並非聯大的議程，民進黨借此作政治文章，自我吹噓，欺騙民眾。他又強調台灣是中國的一部分，沒有資格加入聯合國。聯合國長期堅持按照一個中國原則來處理涉台問題，是不會改變。