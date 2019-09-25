台製海弓三導彈　明年初艦上實彈試射

兩岸局勢持續緊張，台灣的國防部部長嚴德發周三（25日）到立法院進行業務報告，證實由台灣自行研發的艦射型天弓三型導彈（海弓三導彈），會在明年結合垂直發射系統進行實彈試射。另針對書面報告指出明年建置「遠距精準打擊能力」，嚴表示目前不宜說明。

嚴德發表示，由中山科學研究院研發的海弓三導彈，是由現役天弓三型防空導彈進行改良成垂直發射艦射型，但由於台方相關發射技術尚未成熟，故向美國採購MK41垂直發射系統後進行整合測試。他又指，該系統未來將建置在新一代海軍巡防艦上，預計在明年年初於艦上進行測試。

至於遠距精準打擊能力問題，嚴表示不適合公開說明，僅指相關事項有在機密預算中列出，後續尚待立法院審查。他續稱，台灣以「防衞固守，重層嚇阻」作為防衞構想，以反制手段為主，而遠距精準打擊能力則是當中的必須。

另台陸軍參謀長楊海明表示，台軍向美國購買的首批M1A2T坦克，預計會在2022年於美國交貨，並讓赴美教官接裝受訓，翌年則會有10多架坦克運抵台灣，但需收到發價書才能確定。嚴德發則指，發價書將在10月初收到，當局會隨即與美方洽談，料總金額不超過405億元新台幣（約104億港元）。