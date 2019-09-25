華學者：非洲豬瘟令中國直接損失1萬億人民幣

內地非洲豬瘟疫情肆虐，全國豬肉供應減少，對經濟構成一定影響。中國工程院院士李德發周二（24日）表示，據相關推算，非洲豬瘟在內地爆發逾1年來，造成直接損失高達1萬億元（人民幣．下同，約1.2萬億港元），更稱當中尚未包括產業鏈上游和下游損失。

內媒報道，同為中國農業大學動物科技學院院長、世界畜產學會副主席的李德發，當日在一場論壇上表示，踏入2010年以來，中國豬肉產量就進入5000萬噸量級；2017年產量為5451萬噸；又提到當年中國豬肉進口數量僅121萬噸，出口量為5.13萬噸，可見中國基本上靠國內產量滿足國內需求。

李德發表示，全世界的豬「一半是由中國產的，非洲豬瘟給畜牧業上了一課，搞不好防疫、防病是不行的，這堂課的代價太大。」又稱按中國人的飲食習慣，肉供應鏈中60%都是靠豬肉，而中國人對豬肉依賴性較強，故此豬肉價格對全國居民消費價格指數（CPI）和生活水平，都有很大影響。

數據顯示，按中國14億人口估算，中國2020年豬肉實際需求約為5500萬噸；另據國家統計局數據，截至9月中旬，內地生豬價格已升至每公斤29.4元（約33港元），較去年8月非洲豬瘟剛爆發時升約1倍。李續稱，若國內減少過半產量，需要國外供應，是非常不容易。

對於輿論認為，「AI養豬」可望解決非洲豬瘟傳播問題，又稱內地多間科技巨頭近期紛紛投入此新領域，李卻認為，目前中國現代化和智能化養殖尚未形成規模，仍需要時間培育。