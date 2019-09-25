台宗教組織藉「驅魔」施虐　26歲女信徒遭辱打致死

台灣刑事局周三（25日）宣布偵破一個暴力宗教犯罪組織。以台灣61歲女子林欣月為首的宗教組織「中華日行一善學會」，今年初將一名26歲方姓女信徒毆打、凌辱致死；另多名信徒亦曾被致身上多處淤傷、帶有血迹，外界指該組織為「邪教」。目前，台中地檢署已將主犯林欣月等19名疑犯拘捕，依涉嫌組織犯罪防制條例、傷害致死及傷害等罪移送偵辦，林欣月被處以羈押禁見。

據悉，該組織又名「中華白陽四貴靈寶聖道會」，創立至今3年，在大陸、台灣共有3處道場，信眾已逾百人。創辦人林欣月以「聖母」自居，在會內設「長老」、「堂主」、「三才」等幹部。

台媒報道，林欣月常以「驅魔」為由，虐打信眾；另在會內設多條「罪犯守則」，如無視神佛、假藉聖師名義傳話、一直睡、隨意走等，並要求信眾嚴格遵守，否則便將其虐打致重傷，將過程錄影，等信眾傷勢復原後便稱「神迹」。據悉，被毆打的信徒年齡2歲至80歲。

事發於今年2月，林欣月與方女從台灣前往廣西南寧市道場後，教唆會內幹部毆打方女，最終致死，林之後潛逃回台灣。至同年3月，一名認識方女父母的民眾，向台中警方提供線索、揭發事件，經半年調查，於上月在南投、台中，拘捕林欣月及多名會內幹部。

警方指出，該會信徒已被徹底洗腦；他們在接受查問時，即使被打到遍體鱗傷，仍對「聖母」堅信不疑，堅稱是「自己打自己」；警方發現，這些信眾都自願被囚禁，令人難以置信。