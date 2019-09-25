華外交部：美方不應在聯合國大會干涉他國內政

中國外交部周三（25日）舉行例行記者會，發言人耿爽回應美國總統特朗普日前在聯合國大會的發言，認為特朗普不應在討論國際和平發展的平台上，進行言語攻擊、干涉他國內政；呼籲美方多聆聽其他國家反對欺壓霸凌、渴望和平穩定的訴求。

耿爽表示，聯合國大會圍繞討論國際社會如何維護多邊主義，推動解決國際、地區熱點問題，是應對各種全球性挑戰重要契機的合適場合；美方應認真傾聽其他國家對當前國際形勢的看法，包括堅持多邊主義、倡導自由開放、捍衞公平正義。

另他強調，中方對於中美關係的立場一貫明確，兩國合則兩利、鬥則俱傷，求同存異才是相處之道；建議美方應以開放、包容、共贏的心態看待中國發展，在互利互惠的基礎上拓展合作。

此外，美國前國家安全顧問博爾頓上月底簽署解密1982年一份與對台售武有關的備忘錄，稱美方提供的武器其性能與數量依據中國大陸對台所構成的威脅而定。對此，耿爽批評有關文件違反「一個中國」原則，籲美方恪守向中方做出的莊嚴承諾，停止干涉中國內政，停止售台武器，妥善處理涉台問題，以免繼續給中美關係和台海和平穩定追成乾擾和損害。