茶葉袋包裝混泰國椰子中　台警繳20公斤海洛英拘3人

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，台灣新北市地檢署上周指揮台北刑警大隊，在基隆港檢查站攔截及檢查可疑貨櫃，當場查獲以由泰國進口椰子名義，以及用茶葉為包裝的海洛英毒品；當局於周三（25日）公布案情，經清點，查扣共52塊、約20公斤的海洛英磚，市值逾1億元（新台幣‧下同，約2568萬港元）。根據警方數據顯示，海洛英在7月的市值為每克5500元（約1410港元），惟當局關注是次破獲毒案會讓毒價飆升。

警方事後先將在台的集團成員羅姓男子拘捕到案，並於上周三（18日）陸續將葉姓主犯及張姓共犯查緝到案。經查，58歲的羅男從事豬肉批發，涉嫌本月從泰國進口1.8萬顆椰子；警方懷疑羅男與毒品走私集團掛鈎。經警方截查可疑貨櫃，在2000多箱椰子當中，找到以茶葉袋包裝掩飾的52塊海洛英磚。全案將依涉嫌走私、運輸毒品等重罪，移請新北地方檢察署偵辦。

今次是過去324日第79宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。