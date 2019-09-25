075型兩棲艦致命傷　解放軍缺垂直升降戰機

隨着中國首艘國產兩棲攻擊艦075型周三（25日）下水，圍繞該艦與其他國家的同級軍艦戰力比較便成為軍事迷的熱話。有報道指出，075型相對美國、日本和南韓海軍中同級艦隻的致命傷，是不具備搭載垂直升降戰機的能力。

分析指，中國的兩棲攻擊艦以搭載武裝直升機為主，輔以氣墊登陸艇和兩棲坦克等裝備，作用是在登陸作戰中投送兩棲兵力。雖然排水量達4萬噸級的075型兩棲攻擊艦，論排水量級別全球僅美國黃蜂級兩棲攻擊艦可相比，但分析指不論是2萬噸或4萬噸排水量級別，對登陸作戰能力而言差別不大。

反觀美國兩棲攻擊艦黃蜂號去年開始搭載F35B戰機，而中國鄰國日本的直升機護衞艦出雲號，以及南韓的獨島號兩棲攻擊艦，也計劃搭載同款戰機，可望大大將上述艦隻的戰力提升至「準航母」級別。分析更指，憑藉F35B的隱形作戰水平以及約900公里作戰半徑，甚至具有壓倒中國首艘母遼寧號的實力。

中國雖然具備研製隱形戰鬥機的能力，但垂直升降技術卻還處於空白狀態，令兩棲攻擊艦只能運用直升機，亦導致戰力永遠無法提升至準航母水平。