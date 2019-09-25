5大學數月內聘9諾貝爾獎得主　內媒質疑熱潮效益有限

內地5所大學今年分別聘請了9名諾貝爾獎得主任職，惟有內媒周三（25日）對這股熱潮提出質疑，認為這些學者不但年齡偏大，且多數不會全職在大學工作，甚至部分是「虛職」、「虛銜」，能發揮的效益有限，憂慮難免令「性價比」成了一筆糊塗帳。

報道指，山東大學、江蘇大學、天津醫科大學、海南大學、哈爾濱工程大學，在今年5月到8月分別引進獲諾貝爾醫學獎、化學獎、物理學獎的得主就任「榮譽顧問」、「榮譽教授」、「名譽教授」、「兼職講席教授」等職。其中海南大學單在上月22日一天就聘請了4名得主擔任首屆國際顧問委員會委員。

不過報道引述反對者指，這些重金聘請、年齡普遍偏大的得主一般已過了科研創新的頂峰期，且多數不會全職在校工作。例如此次幾間學校引進的得主平均年齡便達約73歲，其中最年長的為現年83歲的德國人、被天津醫科大學聘為名譽教授的2008年諾貝爾生理學或醫學獎得主豪森（Harald zur Hausen）；最年輕者也是2014年同獎得主、被山東大學聘為兼職講席教授的57歲挪威人莫澤（Edvard Moser）。

報道指，這些學者往往沒有合約約束，且大多擔任榮譽性職位，同時也沒有明確規定為學校履行哪些義務，缺少制度保障；又指每位諾貝爾獎得主被引進時都帶有宣傳性，可幾年下來，關於是否取得甚麼研究成果的問題卻總是靜悄悄，質疑缺少後續產出報告難免令這些舉措成了一筆糊塗帳。