全省發獎金逾140萬人民幣　相聲演員舉報黑惡組織獲獎

湖南省公安廳周三（25日）上午召開新聞發布會，針對12宗黑惡勢力犯罪案件的18名舉報人，進行兌現獎勵，發放獎金26萬元（人民幣．下同，約29萬港元），相聲演員大兵（化名）等8人到場領獎。據悉，目前全省已累積發放獎金逾140萬元（逾156萬港元）。

大兵在今年4月舉報長沙市雨花區同升湖屋苑存在黑惡勢力，警方調查後搗破以王忠和為首的涉黑組織，拘捕26名疑犯，破獲刑事案件37宗，消除了盤據於雨花區跳馬鄉、同升湖一帶20多年的黑琵勢力。

案情指出，王忠和曾開發同升湖山莊樓盤，為該樓盤屋苑物業公司負責人。2012年，大兵當選同升湖業主委員會主任，後因同升湖物業公司與屋苑業主間存在矛盾，業委會於是與該物業公司解除合約，惟對方拒絕交接，並採取暴力手段報復。

今年1月5日，王忠和派人切斷大兵住所電力，又在他的家門口噴字、掛橫幅，網絡上還出現大兵欠70萬元（約78萬港元）水電費的傳聞。大兵坦言︰「這是無中生有，稍微有點常識的人都知道，水電費怎麽可能拖欠70萬。」結果他一怒之下，便向當地警方舉報。

經查，52歲的王忠和綽號「王根毒」，與30歲兒子王銘川網羅一批打手，長期盤據同升湖一帶，利用威脅、恐嚇、毆打等手段，有組織地實施毆打他人、尋釁滋事、聚眾擾亂社會秩序、故意傷害等一系列違法犯罪活動。警方最終在今年4月11日將其拘捕。