自然資源部發布藍皮書︰中國海平面每年升3.3毫米

《藍皮書》指中國近海地處季風最明顯的氣候帶，對海平面和海表溫度產生重要影響。（互聯網）

中國自然資源部國家海洋信息中心近日在其編制的《2019年中國氣候變化海洋藍皮書》（下稱《藍皮書》）公布了全球、中國近海關鍵海洋要素的最新監測訊息，當中顯示，中國的海平面平均每年上升3.3毫米；而沿海氣溫每10年則上升攝氏0.37度。

《藍皮書》指出，在1980至2018年，中國沿海海表溫度平均每10年升高0.23度，而在過去4年更連續處於高位。而在去年5月8月、12月，海表溫度較常年同期分別高0.9至1.7度，均為1980年以來同期最高。而中國沿海氣溫亦平均每10年上升0.3度，東海沿海氣溫上升速率最大。

另外，中國沿海海平面在過去28年平均每年上升3.3毫米，去年更比1993至2011年的平均值高出48毫米，為1980年以來的第六高位。該數據顯示，中國沿海平均高潮位和平均低潮位總體均呈上升趨勢，且平均潮差總體呈增大趨勢。

《藍皮書》指出，由於中國近海地處季風最明顯的氣候帶，東亞季風、副熱帶高壓等變化，都會對中國近海海平面和海表溫度等產生重要影響，海洋異常變化及其與大氣間的能量傳輸和物質交換，也是影響中國近海海洋氣候變化的重要因素。