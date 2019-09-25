涉搞權色交易　長春市委前副書記遭開除黨籍

吉林省紀委監委周五（25日）公布，長春市委前副書記楊子明被開除黨籍，取消其享受待遇，收繳其違紀違法所得，將移送檢察部門審查起訴，而所涉財物隨案移送。通報指，楊大搞權錢、權色、錢色交易，構成職務違法並涉嫌犯罪。

通報指，楊違反政治、組織、紀律、廉潔、群眾紀律，對抗組織審查，佔用公物、挪用公款購買高檔煙酒；改變公務行程藉機旅遊、違規收受禮金、接受他人為其翻建住宅，少支付工程款、搞權色交易和錢色交易。

此外，楊子明履職不力，造成公共財產損失；利用職務便利，為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪；離職後利用職權或地位，請託他人謀取不當利益且收受財物，涉利用其影響力受賄犯罪。楊對黨不忠誠、不老實，將同僚、上下級關係變為庸俗的私情金錢關係，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，現年63歲的楊子明為吉林舒蘭人，持碩士研究生學歷。在1998年2月至2014年11月期間，擔任吉林市委常委、組織部部長、市紀委書記等職務；在2016年3月退休，至今年2月因涉嚴重違紀違法接受調查。