孟晚舟終止引渡聆訊第3天　辯方促加國當局披露逮捕相關文件

中國科技巨企華為太子女孟晚舟要求終止引渡到美國，聆訊在加拿大卑詩省最高法院踏入第三天。辯方代表律師周三（25日）完成陳詞，包括指控加拿大邊防人員扣留孟晚舟時違反她的權利，並促請加方披露更多事主被捕及羈留時的文件。

孟晚舟去年12月從香港前往墨西哥途中，在溫哥華轉機時被捕。對於她一落機便被2名加拿大邊防人員攔住接受盤問，代表加拿大司法部的律師指強調這是遵守法律。辯方代表律師則表示，孟晚舟應該要立即被捕，因此她有權保持緘默、有權迅速接觸律師，而不是被加方誤用入境審查及延遲對她的拘捕。

辯方代表律師續指，加國邊防人員有義務立即逮捕孟，正如拘捕令所指的一樣。律師又認為，官員沒有必要決定孟是否允許入境加拿大，其拘捕令已經指出她不會被遣返香港，並明確指她會在加國境內被捕。

另外，邊防人員盤問孟時有紀錄在案，惟辯方認為筆記存有「遺漏」及「誤導」成分，並指官員沒有在筆記解釋「為甚麼拘捕孟晚舟」，稱「加拿大邊境服務局（CBSA）有意隱瞞自己意圖...孟被騙了」。因此，辯方要求加國當局披露更多文件，包括加拿大皇家騎警（RCMP）及CBSA逮捕孟前2日的對話紀錄、美國聯邦調查局（FBI）及美國司法部向加國提供的資料。聆訊將會在下周一（30日）繼續，預料控方會作出辯解。