營救被困驢友不幸犧牲　深圳藍天救援隊員獲授英雄稱號

深圳藍天救援隊35歲隊員尹起賀與44歲許挺秀，上月底拯救24名被困驢友時不幸犧牲，事後應否追授「英雄烈士」稱號引起爭議。山東荷澤市政府周二（24日）通報，根據《山東省見義勇為人員獎勵和保護條例》及《菏澤市見義勇為人員獎勵和保護實施辦法》有關規定，決定授予尹起賀「菏澤市見義勇為英雄」的稱號。

事緣於上月24日8時許，深圳藍天救援隊接獲求助，指24名驢友被困於惠東縣白馬山，尹起賀、許挺秀，以及別名「雨寒」和「阿彭」的隊友前往營救；深圳藍天救援隊第二梯隊隊員「優優良」、「小路」、「稻草人」隨後增援。在惠州藍天救援隊、深圳公益救援隊、惠州公益救援隊及惠州消防等幫助下，24名驢友全部安全撤離。

惟尹起賀和許挺秀在掩護最後一批驢友撤離時，突遇溪水暴漲無法直接下山，更與大部隊脫離失聯。至上月26日及27日，兩人的遺體才分別被尋回。通報讚揚，尹起賀不顧個人安危，主動留在救援隊伍最後，護送被困人士全部脫離危險，最終不幸遇難，故決定授予尹「見義勇為英雄」稱號。