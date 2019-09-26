業餘球員互毆獲輕判　拍片者反遭終身禁賽

遼寧大連兩支足球隊的球員，上周六（21日）參與一場業餘足球聯賽賽事，期間雙方在場上互毆。聯賽組委會周日（22日）公布處罰內容，有場外球員因拍攝影片並上傳網絡，遭終身禁賽，另有人因擾亂賽會秩序和影響派出所工作，遭受同樣處分；反觀兩支涉參與毆鬥的球隊則獲輕判。受罰球員對此摸不着頭緒，直言判決不公，會向足協上訴。

上述比賽在大連宏延足球訓練基地舉行，參賽球隊包括「一方貼吧」和「海藍夢」，另「颶風海魔」足球隊則在場外觀賽。颶風海魔一名姜姓球員憶述，當日他和隊友作為第三方觀賽，「在等候我們下一場比賽的時候，旁邊場地突然發生鬥毆，他們下手比較重，用腳直接踢別人的臉，我們的球員就拿出手機拍攝過程。」

姜續指，負責拍攝的球員事後將片段放到網上，「然後我勸架，之後報警。現在組委會就因為這個事要處罰我。」結果姜男與負責拍攝的球員均被終身禁賽；反觀兩支涉事球隊，則各被罰款2000元人民幣（約2239港元），另兩名球員只被停賽1場。

姜男坦言不忿，認為當局罰則明顯偏頗，「打架的只停賽1場，勸交的卻要終身禁賽，我感覺十分可笑。賽事主辦方的處罰決定是在鼓吹暴力，憑甚麼我就終身禁賽了？那我以後在大連足球圈，很難再去跟別人踢球，我感覺十分不公平。我們現在也希望舉辦聽證會，到底我違反了哪一款，你得把我簽過字認同的條款拿出來給我看，我會追究到底。」