修例風波：官媒斥美國圖以港遏華 外交部批美添亂自損在港利益

美國國會當地時間周三（25日）通過《香港人權及民主法案》，官媒周四（26日）發表評論文章，斥美方試圖利用法案以香港遏制中國，行徑與支持「疆獨」、「藏獨」、「台獨」的套路如出一轍，批評此舉只會為香港亂局火上加油。

文章批評，美國企圖「以港遏華」的圖謀極其卑劣，指美國一些勢力和政客無視事實，對香港指手畫腳、說三道四，現在更要搞「長臂管轄」，直指美方種種行徑支持各種獨立活動的套路如出一轍，以人權民主光環為示威者撐腰，圖掩飾製造香港亂局、策動顏色革命的陰暗算計。

文章又直斥法案破壞香港的繁榮穩定，讓示威者更加有恃無恐，甚至危及港人的生命財產安全。文章又敦促美方放棄妄想，停止介入香港事務、干涉中國內政，直指美方圖謀注定失敗，若一意孤行只會搬起石頭砸了自己的腳。

中國外交部周三晚斥責法案是罔顧事實、顛倒黑白，是公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。外交部指，美方無視香港激進勢力和暴力分子的惡劣行徑，反為示威者撐腰打氣，充分暴露美方一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。

外交部又指出，通過有關法案，只會助長香港激進勢力和暴力分子的囂張氣燄，進一步把香港搞亂，結果不僅損害中方利益，也會損害美國自身利益，揚言中方利益受損害會作出有力回擊。