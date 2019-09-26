深圳小學班主任遭舉報收禮　知情者：疑家長陷害

廣東深圳南山區一間小學，有擔任六年級班主任的老師因被質疑收受禮物，遭到校方調查。惟有涉事班級的家長向內媒表示，該班主任處事一向公允，且深受學生愛戴，懷疑對方遭班上某家長陷害。校方其後回應，稱正調查事件，暫不便透露細節，又稱教育部門已介入調查。

涉事地點為深圳市南山區第二外國語學校，六年級家長李先生表示，班主任突遭校方調查，「起因是班上有個孩子的家長，舉報老師收受了他家送的禮物，還說老師冷暴力他家孩子等，羅列出很多莫須有的罪名，實名舉報到學校。」李續稱，該班主任遭實名舉報後，引起校方重視，並在最近面臨調職處分。

李男提到，舉報老師的涉事家長曾明言，校方若不把該班主任換掉，不會罷休，「但是這位老師任教的其他班卻不變，而且現在還沒有老師願意來我們班當班主任了。」他又稱，班上大部分家長都不同意換班主任的方案，「我們和那位舉報老師的家長，進行了一個多學期的拉鋸戰，包括簽名請願，和學校領導反映情況，甚至想過要集體請假等方式。」

另有該班家長鄧女士稱，涉事的班主任慘遭家長陷害，「那位家長以前一直和老師以閨密相處，送過幾次禮物，比如商場標價500元（人民幣‧下同，約560港元）的包，但老師每次都有回禮，有次送回一個價值800元（約896港元）的玩具飛機，家長卻把每次送禮的截圖都保留下來，想要以此要挾老師。」

鄧女坦言，該名家長希望其孩子能擔任班長，且獲得相關表彰等，但班主任一直公正對待班級評選，導致該家長心生怨恨，「沒有達到這名家長的目的，就用這些把柄來懲罰老師，但老師一直都很公正，對待教學也兢兢業業，我們都不希望這名老師受到不公平的待遇。」